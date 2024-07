Spaventoso incendio nella nota località turistica in Italia | turisti in fuga VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Mercoledì 24 luglio – sono ore di preoccupazione dopo lo scoppio di un gravein una frequentatissimadi marena. Il veloce propagarsi delle fiamme ha richiesto l’evacuazione dei tantiche si trovano in un villaggio. Cosa sta succedendo.() Leggi anche: Terribile esplosione travolge i: panico e gente in) Leggi anche: Furgoncino sbanda e sfonda il dehor del bar, clienti travolti: brutto incidente Grave: evacuati 1200in pericolo Potrebbe essere di natura dolosa l’scoppiato questa mattina in unana e che ha messo in pericolo e costretto oltre mille persone ad abbandonare il villaggio. L’evacuazione della struttura ricettiva è stata disposta dal Comune in via precauzionale.