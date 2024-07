SKY | Napoli blitz per Brescianini | superata l’Atalanta I dettagli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 24 luglio 2024)in pole per. Frosinone chiede 12 milioni. Conte lo vuole, ma serve cedere Gaetano o Cajuste. I, primo obiettivo: idella trattativa– Ilaccelera per Marco. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, il club partenopeo avrebbe effettuato un sorpasso sulnella corsa al centrocampista del Frosinone, diventando ora la squadra in pole position per il suo acquisto. Sky Sport rivela cheè diventato l’obiettivo numero uno delper rinforzare il centrocampo. Il giocatore piace particolarmente ad Antonio Conte per le sue caratteristiche tecniche e tattiche. Il Frosinone chiede 12 milioni di euro per il cartellino, con il Milan che detiene il 50% sulla futura rivendita, equivalente a circa 5-6 milioni di euro sul prezzo totale.