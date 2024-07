Richiamato dal mercato pesce spada per troppo mercurio | tre i lotti interessati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 24 luglio 2024) I consumatori italiani che sono soliti mangiare bistecche didevono prestare attenzione a un nuovo richiamo dalche è stato disposto dal ministero della Salute per la presenza di eccessivoin alcuni tranci. Per permettere ai cittadini di riconoscere il prodotto e tutelare la propria salute, il dicastero ha fornito tutte le specifiche necessarie in merito ai rischi, ai, ai marchi, alle scadenze e a cosa fare in caso di acquisto.dalIl ministero della Salute ha segnalato sul proprio sito, nell’apposita sezione dedicata, il richiamo da parte dell’operatore alimentare di ben tredi bistecche disashimi di Urbis Food Srl. A giustificazione della propria decisione, il dicastero segnala la presenza dioltre i limiti previsti dalla legge all’interno dei tranci di