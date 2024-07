Prandelli | Anti Inter? A mio avviso in questo momento è l’Atalanta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 luglio 2024)si esprime sul prossimo campionato di Serie A ed eleggel’attuale prima forza per contrastare l’campione. ANTAGONISTA – A Kiss Kiss Napoli, Cesaresorprende sull’: «Antonio Conte è una garanzia anche dal punto di vista degli obiettivi che un club si prefissa. Finalmente è tornato un grande allenatore in pista, il Napoli sarà protagonista in campionato. A miol’antagonista dell’in, non ha cambiato il tecnico ed ha una credibilità che va al di la di tutto. La squadra di Gasperini ha un gioco riconoscibile. Poi ovvio che il Milan e la Juventus ci sono sempre».