Ponte sul Reno quasi pronto | Aprirà all’inizio di settembre

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Una buona notizia per l’Alto Argentano: la Città metropolitana di Bologna ha comunicato al comune di Argenta che nei primi giorni di agosto dovrebbero essere completati i lavori di rifacimento delsul, a Santa Maria Codifiume, ed entro i primi giorni diè in programma la riapertura. "La scorsa settimana l’impalcato delè stato sollevato – afferma il sindaco Andrea Baldini - adesso è in corso l’intervento per il ripristino del pilone danneggiato, causa della chiusura improvvisa. Il cantiere prosegue quindi come da piano, e ringrazio i tecnici e gli amministratori della Città Metropolitana per aver seguito il lavoro nelle modalità e nelle tempistiche con le quali si sono impegnati. Il nostro dialogo con la Città Metropolitana di Bologna rimane costante. Aggiorneremo nel caso ci siano delle variazioni al cronoprogramma".