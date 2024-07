Pomodorini alla griglia | una ricetta gustosissima!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Isono unasemplicissima, ma allo stesso tempo originale. Siamo abituate a condire le bruschette con questi ortaggi freschi, tagliati a tocchetti e conditi, ma una volta provata la versioneta, diventerà la nostra preferita. A costo di ripetermi, vi raccomando di scegliere sempre verdure biologiche e a chilometro zero, se poi avete l’orto o qualche amico che vi offre il suo raccolto, approfittatene assolutamente: in questo piatto, il sapore rotondo e pieno di sole dei pomodori fa la differenza! Sani e genuini, velocissimi da preparare, hanno una consistenza e un sapore tanto appagante che conquisteranno al primo morso. Sono deliziosi tali e quali, sul pane tostato, sulle friselle, ma anche nella pasta, per dare un tocco insolito al classico primo.