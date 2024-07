Oroscopo Agosto | Vergine

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Life&People.it 23– 22 settembre Cari, le prove non finiscono mai, ma c’e? sempre l’eccezione che conferma la regola. I nati advivono un mese supersonico! Tranne una lieve quadratura di Marte nei primi giorni, poi si procede a gonfie vele, con gran parte dei pianeti in religioso silenzio: favorita la meditazione e la connessione felice con la propria natura incantevole. Piu? complesso il discorso per la seconda decade che, oltre a Marte si trova Giove quadrato e Saturno opposto: la gestione dei rapporti e? fondamentale anche per la realizzazione professionale, per una qualita? di vita superiore. La terza decade, sorretta da Urano, si barcamena, nonostante Marte e Nettuno provino ad annebbiare la vista e a confondere le acque. Potete tutti camminare a testa alta. L'articoloproviene da Life&People Magazine.