Marina di Massa stop all’alcol | Divieti a tutela del decoro e della quiete urbana

(Di mercoledì 24 luglio 2024)diCarrara), 24 luglio 2024 – “Sento il dovere di intervenire per salvaguardare ile lanostra amata città". Il sindaco Perisani annuncia così l’ordinanza che vieta – da venerdì 26 – la vendita per asporto, la detenzione e il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche (marciapiedi, strade, piazze) e sull’arenile compresi nel perimetro che abbraccia via Partaccia, via del Cacciatore, via Fortino di San Francesco, via delle Pinete, via Lungobrugiano, via Aulla, via Casamicciola, via Lungofrigido di Ponente, via Mazzini, via Mascagni, via Rossini, via Donizetti, piazza Ronchi, via Verdi, fino al confine con il Comune di Montignoso e il Comune di Carrara. Il divieto sarà in vigore dalle 20 alle 2 del giorno successivo, fino al 15 settembre.