Lontane dagli Uomini ora in Aereo si può Chiedere

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma - IndiGo, una compagnia aerea indiana, ha introdotto una nuova politica che permette alle donne di scegliere posti a sedere lontanodurante i voli. Questa iniziativa, attiva a partire da agosto, consente alle passeggere di vedere, al momento del check-in, quali posti sono già occupati da altre donne, evidenziati in rosa sulla planimetria dell’. Una Nuova Opzione per il Comfort delle Donne IndiGo è la prima compagnia aerea al mondo ad offrire questa funzionalità, che mira a rendere l’esperienza di volo più confortevole per le donne che preferiscono non sedere accanto asconosciuti. Questa scelta può derivare da motivi religiosi, culturali o personali di sicurezza. Tuttavia, la novità non è esente da polemiche e ha suscitato un dibattito acceso sui social media e nei circoli accademici.