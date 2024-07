LIVE Fognini-Tseng 1-6 0-6 ATP Umag 2024 in DIRETTA | match da incubo per il ligure

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.10 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti. 22.10 Negativo, dimesso, troppo nervosoche non è mai entrato veramente in partita. Una vera e propria giornata no. 22.09 Appena un game raccolto dain una partita in cui non si è procurato neanche una palla break. CHIUDE CON L’ACE! Finisce 6-1 6-0 per il taiwanese, undavvero daper il. 40-0 Se ne va anche questo approccio diha trepoint. 30-0 Insiste con il dritto a sventaglioe ottiene il punto. 15-0 Servizio e dritto per. 5-0 BREAK. Vola via un altro dritto di, il taiwanese serve per il. 40-A Sul nastro il rovescio diha la palla del 5-0. 40-40 Lungo di pochissimo il dritto in traiettoria di