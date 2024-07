Insulti capelli tirati e chi piange rinchiuso al buio | I metodi horror dell’asilo di Vanzago Mettiti il ciuccio in bocca e non rompere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) MILANO - La reazione a un controllo dei carabinieri del Nas, lo scorso 19 febbraio, evidenzia tra gli altri episodi la "spregiudicatezza e lo scarso rispetto delle istituzioni e delle leggi" da parte delle educatricinido diaccusate di maltrattamenti nei confronti di 35 bambini.: maltrattamenti asilo - per redazione metropoli - foto spf Per evitare contestazioni legate al mancato rispetto del rapporto tra educatrici e bambini presenti, infatti, la titolare 45enne avrebbe nascosto sei piccini spostandoli in un’altra sede, in un locale "in alcuni momenti ale con le saracinesche abbassate". L’unica persona, a sorvegliarli, era la figlia minorenne della donna. "Ci sono i Nas e sono una in meno", affermava, intercettata, una delle collaboratrici. "Buona, pensa te che c’è la figlia da sola con sei bambini", spiegava un’altra educatrice, indagata.