Il Terre riparte con i rinforzi | Vogliamo la continuità

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ildi Castellioggi da Marano. È il giorno del raduno per la squadra del confermato mister Maurizio Domizzi, che in attesa dei lavori di manutenzione al sintetico del ’Venturelli’ di Castelvetro al via dai primi di agosto sfrutta uno dei tanti campi a disposizione per rimettersi al lavoro, pronta ad affrontare la seconda stagione di fila in Eccellenza. Il punto di partenza, per alzare l’asticella, è il secondo posto dell’anno scorso dietro all’imprendibile Cittadella, con il sogno della D infranto prima nella fase nazionale della Coppa e poi nella semifinale promozione col Giulianova ai rigori. "Nonostante il ritardo dovuto alla coda degli spareggi – spiega il vice presidente Alessandro Luppi – abbiamo centrato gli obiettivi di mercato per un campionato all’insegna della