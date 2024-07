Il calcio maschile oggi apre le Olimpiadi ma grazie alla Fifa non se lo fila nessuno

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ilolimpico è uno sport a sé, almeno quello. Uno scarto, come le briciole del pane appena tagliato a fette. Non se lopraticamente. Il torneo comincia, due giorni prima della cerimonia d’apertura dei Giochi. Quello femminile domani. Con il rugby sono gli unici sport-aperitivo, quelli che anticipano le “vere”. Ilai Giochi è una creatura un po’ deforme, per tradizione. Nato così per concessione tribolata della, che non ha mai digerito un’eventuale concorrenza con i Mondiali. Fino al 1984 non potevano giocare i professionisti, poi fu negata la partecipazione ai calciatori che non avevano mai giocato ai Mondiali.fine, dal 1992, il Cio hargato (si fa per dire) la platea agli under 23, e poi dal 1996 ai tre fuori quota.