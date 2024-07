I Neet in Italia non esistono | in città il 90% dei giovani che non studiano lavorano in nero

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Una nuova ricerca ha analizzato la situazione dei cosiddettini, iche none non. Secondo i dati ufficiali nel nostro Paese questo fenomeno si presenta con una frequenza nettamente superiore a quella europea. Il report Lost in Transition però ha riscontrato che una percentuale altissima dei ragazzi tra i 15 e i 29 anni che vivono inin questa situazione in realtà, ma in. Anche se c’è una distinzione netta tra i cosiddettiche vivono ine quelli delle aree interne, che vivono effettivamente una situazione più simile a quella che ci si aspetta da persone categorizzate sotto questa dicitura. Il rapporto arriva a definire i ragazzi che vivono in“ancora in gioco“, mentre per coloro che si trovano in una situazione di difficoltà in provincia si preferisce la designazione “per ora in pausa“.