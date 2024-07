Giro dei 4 Passi Vermenone edition Domenica tra bici gusto e cultura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ildei 4Appenninici ‘’ non competitiva si svolgerà, partenza e arrivo agli impianti sportivi di Pioraco. Il ritrovo è fissato alle 7.30, il via alle 9.30. La manifestazione è stata organizzata dal gruppo ciclistico Alta Valle del Potenza ASD (AVDP) con la compartecipazione del Consiglio della Regione Marche e dei Comuni di Fiuminata, Pioraco e Sefro. Si tratta di una cicloturistica unica attraverso paesaggi mozzafiato del comprensorio dell’Alta Valle del Potenza e dello Scarzito, con percorsi segnalati per esplorare i paesi colpiti dal sisma, per scoprire le culture locali e per gustare le prelibatezze dell’entroterra marchigiano. Il terreno variato include salite dolci e discese emozionanti, perfette per chi ama le sfide. I percorsi sono tre: escursionistica (12km), cicloturistica classica (34km) e cicloturistica (40km).