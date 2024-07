Esplode fabbrica di tequila in Messico 5 morti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un'esplosione devastante ha scosso il cuore del borgo di, nello Stato di Jalisco, portando via la vita a cinque dipendenti di una rinomatadi. Il terribile incidente ha avuto luogo nello stabilimento dell'azienda José Cuervo, noto marchio della bevanda che prende il nome proprio dalla cittadina. Il drammatico evento è avvenuto quando un contenitore da 219mila litri è esploso, causando un incendio che si è rapidamente propagato ad altri tre serbatoi di uguale capacità. La locale Protezione civile ha confermato che, oltre alle vittime, due persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave. L'esplosione L'esplosione e l'incendio hanno scatenato il panico nella comunità, rendendo necessaria l'evacuazione degli abitanti delle zone circostanti.