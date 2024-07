Emozioni d’Africa Kapuscinski racconta un mosaico di colori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Questo libro non parla dell’Africa, ma di alcune persone che vi abitano e che vi ho incontrato, del tempo che abbiamo trascorso insieme. L’Africa è un Continente troppo grande per poterlo descrivere. E’ un oceano, un pianeta a se stante, un cosmo vario e ricchissimo. E’ solo per semplificare e per pura comodità che lo chiamiamo Africa. A parte la sua denominazione geografica, in realtà l’Africa non esiste. La prima pagina di ’Ebano’ (Feltrinelli, 2000) racchiude in sé il senso della visione del mondo da parte di Ryszard, uno dei più grandi giornalisti e narratori del XX secolo che per tanti anni ha girato il mondo, e lo hato, come inviato di un’agenzia di stampa polacca.