È esplosa un' auto in un quartiere nel nord di Mosca

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Nella via Sinjavinskaja, nella parte settentrionale di, èun. All’interno c’erano due persone. Uno dei passeggeri, secondo il canale telegram Astra, era Andrei Torgashov, vicecapo del centro di comunicazioni satellitari nella regione di. L’altro era una donna. Altri media russi parlano invece della presenza indi un ufficiale del Gru, l’intelligence militare russa che in questi anni si è occupata di molte operazioni criminali all’estero, come l’avvelenamento dell’ex spia Sergei Skripal nella città britannica di Salisbury. La prima a parlare dopo l’esplosione è stata rina Volk, del ministero degli Interni russo, che ha parlato della presenza di un ordigno a bordo dell’. I passeggeri sono stati estratti dalla Toyota Land Cruiser, l’uomo che secondo Astra sarebbe Torgashov avrebbe perso le gambe durante l’esplosione.