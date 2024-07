Deadpool & Wolverine | ci sono scene post-credit?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Abbiamo visto in anteprima, film diretto da Shawn Levy che vede per la prima volta insieme Hugh Jackman e Ryan Reynolds nei panni dei due mutanti. La pellicola non ha illuso i fan, anzi, in molti sidetti soddisfatti del terzo capitolo del Mercenario Chiacchierone. Il duo funziona alla perfezione, ed entrambi i mutanti ben figurano sullo schermo. Con una trama che si fa ben seguire, unita ad argomenti importanti, anche se poco approfonditi, questofa sperare i fan di poterli rivedere insieme, un giorno, magari in un film sugli Avengers. Azione, sangue, violenza e battute assurdeall’ordine del giorno, perciò se vipiaciuti i primi due, amerete questo terzo capitolo.