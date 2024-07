Continua la grande e utile esercitazione Pitch Break ' 24

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Per fortuna senza feriti l’incidente avvenuto nella giornata di ieri in Australia, dove durante l’Black ’24 un Eurofighter Typhoon italiano è precipitato per cause ancora da accertare. Il pilota si è messo in salvo attivando il seggiolino eiettabile e dopo essere atterrato con il paracadute è stato recuperato in buone condizioni fisiche ed è stato sottoposto ai necessari controlli medici. L’Aeronautica Militare ha confermato che non ci sono stati danni salvo la perdita dell’aeroplano. Prosegue quindi l’attività di addestramento nell’area del Pacifico per la nostra Aeronautica Militare, esperienza che si sta rivelando moltoper stabilire e sperimentare le procedure di rischieramento della Forza Armata anche in territori molto distanti da quello nazionale, così come per la Marina, i cui assetti partecipano all’evento che si chiuderà il prossimo 2 agosto.