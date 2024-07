Arezzo nel 1400 | tra peste afflusso di fiorentini e l’Influenza economica di Firenze e Bologna

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 24 luglio 2024)E LADELE L’INVASIONE DEI? Da alcune lettere dell’epoca, si deduce che mentreerano città colpite dall’epidemia di, adi pochi malati erano tutti guariti, salvo uno di salute cagionevole. Così scrive un frate alla sua famiglia a, invitandoli a comprare casa ad, e di far presto, in quanto moltisi sono già trasferiti e i prezzi non sono ancora aumentati. Anzi, le case costano meno rispetto a. Nella missiva,viene scritto “Bolongna”, e mi sono domandato perché. Dall’Etrusco, Felzna, alcuni dicono che fosse una famiglia nobile del tempo etrusco, altri che indicasse la terra fertile della zona. Secondo me è la spiegazione più convincente, ma ci sono anche coloro che prediligono l’aspetto delle costruzioni o la cinta muraria fortificata.