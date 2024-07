Aggiornamenti su She-Hulk 2 Stagione parla la produttrice

Leggi tutta la notizia su mistermovie

La seconda stagione di She-Hulk rimane un'incognita, secondo quanto dichiarato dalla showrunner Jessica Gao. Durante un'intervista con Comicbook.com, mentre promuoveva Deadpool e Wolverine, Gao ha sottolineato la sua incertezza sul ritorno dello show, ma ha espresso il suo amore per il personaggio. She-Hulk, interpretata da Tatiana Maslany, è descritta come una donna che cerca di gestire la sua vita, carriera e amicizie, con la particolarità di potersi trasformare in Hulk. Possibilità di una Seconda Stagione di She-Hulk: la Risposta della Showrunner Gao ha lasciato intendere che, se dovesse esserci una seconda stagione, potrebbe focalizzarsi ancora di più sulla quotidianità di Jennifer Walters oppure esplorare trame più cosmiche, come quelle nei fumetti dove She-Hulk viaggia nello spazio e giudica casi per il Tribunale Vivente.