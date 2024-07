WWE | CM Punk sarebbe all’opera per far tornare AJ Lee sul ring

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 23 luglio 2024) La scalata al successo di AJ Lee è ormai nella storia, soprattutto perché contribuì a dare il via alla cosiddetta “Women’s Revolution”. Dopo WrestleMania 31, AJ si ritirò ufficialmente ma, da allora, le voci su un suo possibile ritorno non si sono mai placate, anzi, sono riemerse più vive che mai negli ultimi tempi a causa del ritorno di CMin WWE. Una piccola possibilità AJ Lee è la principale fonte di ispirazione di tante giovani lottatrici, fra cui anche Roxanne Perez che è indubbiamente emersa come una delle più grandi star di NXT. Durante un’intervista per Pro Wrestling Illustrated, Roxanne ha discusso la possibilità di un ritorno di AJ sul, affermando di averne discusso anche con CM: “Sicuramente, sì, cerco (di parlare con CMperché convinca AJ Lee a) ma lui mi dice che ci sta già provando.