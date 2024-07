WTA Praga 2024 | Noskova ai quarti colpo a sorpresa Samson

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Si è chiusa la giornata dedicata agli ottavi di finale del WTA 250 di, che terminando venerdì per consentire alle giocatrici di andare a Parigi per le Olimpiadi anticipa di parecchio la normale programmazione. Poche le sorprese, anzi una sola, ma di particolare rilievo per l’incrocio tra presente e futuro del tennis ceco. Il nome, in particolare, è quello di Laura, finalista del Roland Garros a livello junior quest’anno, classe 2008 e tanta voglia di emergere. Battuta in rimonta Katerina Siniakova, che ora andrà in direzione Francia, e luci dei riflettori per la giocatrice cresciuta nel tennis club dello Sparta, tra i più prestigiosi del Paese. C’è una curiosità sul perché si faccia chiamareanche se in ceco sarebbeova: sui tabelloni, infatti, con questa forma apparirebbe L.ova, il che confonderebbe con Liudmila, la più nota russa.