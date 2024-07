West Nile Virus c’è un caso di contagio a Taranto

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 23 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoSi tratta di una anziana tarantina, ricoverata al reparto di Malattie infettive e tropicali al Moscati la scorsa settimana e già in fase di miglioramento. La conferma è arrivata dal laboratorio di riferimento regionale. Ilavviene esclusivamente attraverso la puntura di una zanzara infetta: fondamentale seguire semplici accorgimenti per ridurre il rischio. Si segnala aunumano di encefalite daWNV, confermato dal laboratorio di riferimento regionale diretto dalla Prof.ssa Maria Chironna: si tratta di una anziana donna di 76 anni, tarantina, ricoverata la settima scorsa per febbre, tremori e stato confusionale presso l’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’Ospedale Moscati dove gli accertamenti eseguiti hanno portato alla diagnosi di encefalite virale.