Venezia grave incidente in barca | morto il conte Marco Celio Passi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 luglio 2024), dove unaha perso il controllo e si è schiantata contro una briccola in Laguna. Il bilancio è pesantissimo: une una persona ferita. Tutto è successo nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio, con i vigili del fuoco che sono intervenuti per la segnalazione di un’imzione alla deriva e fuori controllo davanti all’isola di Sacca Fisola, nella zona della Giudecca, a. I pompieri hanno notato a bordo una persona priva di vita e una donna ferita, per fortuna in maniera non. Leggi anche: Naufragio di Cutro, chiusa l’inchiesta: Guardia di Finanza e Guardia Costiera sotto accusa Stando ai primi accertamenti, l’sarebbe stato causato da uno scontro contro una briccola, ovvero una struttura in legno che serve per indicare le vie d’acqua in laguna.