Simona Ventura | Citofonare Rai2 ancora più a trazione comica

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 23 luglio 2024) Una stagione intensa che è culminata con il matrimonio, quella chesi mette alle spalle in vista delle novità del prossimo autunno.si allarga, partendo alle 10.15, e promette di puntaredi più sul buonumore. Mentre dal 2025, ad attendere la conduttrice un ambizioso progetto in prime time sul quale, però,non si sbottona. Abbiamo intervistato la conduttrice sul ‘blue carpet’ della presentazione dei palinsesti Rai 2024/2025. Intervista aCi saranno novità a? Sì, saràpiù a, non posso dire altro. E’ un programma che cresce anno dopo anno, adesso è la quarta edizione, considerando che c’era chi ci dava una settimana, è un grosso traguardo.