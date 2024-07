Ostia entra nudo in mare e cerca di violentare una 12enne | arrestato alla fermata dell’autobus

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 23 luglio 2024) Èta in acqua per farsi un bagno quando è stata seguita da un uomo che si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a palpeggiarla. È accaduto nella spiaggia libera di piazza dei Canotti a, sul litorale a due passi dCapitale. La vittima è una ragazzina di appena dodici anni, di origini peruviane, l’uomo che ha tentato di violentarla è un 32enne di origini egiziane. L’episodio risale a domenica sera ma la notizia è stata resa nota solamente oggi, quando la procura ha chiesto e ottenuto il carcere per l’uomo con l’accusa di violenza sessuale.in acqua e tenta diunaI fatti si sono consumati intorno alle 20 quando la ragazzina, la sorella e la madre sono al, in una spiaggia libera antistante il lungoDuilio. La bambina che ha addosso ancora sabbia addosso decide di fare un ultimo bagno per pulirsi.