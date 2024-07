Omicidio Paganelli Valeria Bartolucci indagata per stalking | minacce a Manuela Bianchi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 luglio 2024) Nuovo colpo di scena nell’intricata vicenda di Pierina, moglie di Louis Dassilva, indagato per la morte di Pierina, è ora a sua voltaperdopo le denunce di, nuora della vittima e ex amante di Dassilva., assistita dal consulente criminalista Davide Barzan e dall’avvocato Nunzia Barzan, ha presentato un’integrazione di querela contro la, che ora èper atti persecutori. Leggi anche: Pierina, nell’ultima telefonata ai figli il movente dell’Secondo quanto riportato, Barzan ha consegnato agli inquirenti chat e audio in cui laaugura il male alla, la insulta e la denigra a causa della relazione extraconiugale con il marito. “Abbiamo presentato all’attenzione della Procura della Repubblica elementi importanti.