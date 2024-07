Omicidio Bonomelli tutti condannati | pene totali per 82 anni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 23 luglio 2024) Entratico. Ventiseia Matteo Gherardi e Omar Poretti, 15a Luigi Rodolfo Gherardi e a Jasmine Gervasoni. Alla pronuncia della sentenza per i quattro responsabili della morte dell’imprenditore 80enne Angelo, la ragazza si è accasciata sulla sedia ed è scoppiata in lacrime. Gli altri tre non si sono scomposti. La mente del gruppo, Matteo Gherardi, arrivato in aula con una camicia bianca e il rosario nero al collo, è rimasto pressoché impassibile. La Corte d’Assise del tribunale di Bergamo ha quindi accolto la tesi della Procura, ed ha condannato i quattro pervolontario con dolo eventuale e rapina, entrambi pluriaggravati, Poretti anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il pm Chiara Monzio Compagnoni aveva chiesto condanne per 105: 29per Matteo, 28 per Omar, 24 per la compagna e il padre di Gherardi.