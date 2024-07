Mercatino dei libri usati Scattano le prenotazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Ildeial Cantiere Giovani apre alla vendita al pubblico deiscolastici per le scuole medie e superiori; dopo due settimane di raccolta nelle quali è stato possibile lasciare i propridi testo in conto-vendita, l’associazione "Comitato Studenti per i Diritti allo Studio 2008 ODV" è pronta per iniziare la seconda fase del progetto che da anni riscontra all’interno del territorio un ampio successo con richieste di anno in anno sempre crescenti. "Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti fino ad ora - ci dice Carlo Basili, socio fondatore e membro del direttivo dell’associazione C.S.D.S 2008 ODV - , rispetto allo scorso anno abbiamo scelto di fare una settimana in più di raccolta che ci ha permesso di ricevere quasi 3.000in queste prime due settimane di attività".