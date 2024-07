Ma non ti vergogni? Chanel Totti sommersa da critiche feroci dopo quello che ha fatto scoppia la bufera

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) La storia dei figli d’arte, come ad esempio quella di Aurora Ramazzotti, insegna che nonostante la fama lesono sempre dieto l’angolo. Come la figlia della showgirl e conduttrice Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti, anche, figlia dell’ex capitano della Roma Francescoe della conduttrice Mediaset Ilary Blasi, ha a che fare con migliaia di hater. Sulla svolta da “influencer” di, il web è più che diviso. Se sotto i suoi post non mancai con complimenti, sono tantissimi quelli che tendono a giudicarla per alcune pose o scatti, considerati un po’ troppo eccessivi per una ragazza così giovane (ha 16 anni). E infatti sotto ai post della figlia vip si leggono diverse: “Rifatta”, “dimostri cinquant’anni”, “quanto esibizionismo”, “Sembri una trentenne”, “Quando avrai 30 anni ne dimostrerai 50”.