Il Napoli e l’interesse per Gilmour Intanto Ostigard e Lindstrom…

(Di martedì 23 luglio 2024) Ilsarebbe interessato a Billy, centrocampista del Brighton. Al riguardo, di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “A quanto sembra ilavrebbe proposto 8 milioni di sterline, più o meno 10 milioni di euro, per questo mediano di 23 anni reduce dall’Europeo, 2.926 minuti e 41 presenze collezionato con De Zerbi nella scorsa stagione.” Anche se il, dopo la prima offerta ” «Non abbiamo più sentito ildopo la prima offerta», ha detto Barber ai microfoni di TalkSport. «Billy è stato un giocatore importante per noi e la priorità è tenerlo. È un calciatore fantastico e un grande personaggio di questa squadra». Il fatto, però, è cheha un contratto con il Brighton in scadenza il 30 giugno 2026: un elemento decisivo che, senza rinnovo, potrebbe fare la differenza per la sua cessione”.