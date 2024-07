IL BUONO IL BRUTTO E IL CATTIVO | PINO INSEGNO MATTATORE DEL NUOVO SHOW DI RAI1

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 23 luglio 2024)fino al 2 novembre condurrà “Reazione a Catena”, poi a gennaio 2025 sarà impegnato in un ineditoperdal titolo “Il, ile il”. Assieme a Francesco Pannofino e Luca Ward,mette al centro del programma una gara per decretare il film più bello tra quelli proposti da loro stessi. Chi vincerà? Non è un game, non è un talent, è un varietà con ospiti nazionali e internazionali, un’orchestra, un corpo di ballo. Si tratta di una sfida goliardica di cinema dove ognuno di noi sceglierà un film e sarà vivisezionato. Ognuno tenterà di giocarsela al meglio per far vincere il proprio film. Andrà in onda da gennaio. Cosìha dichiarato a Lo Speciale in occasione della presentazione palinsesti Rai. Il giudice di questogoliardico è il pubblico in studio e da casa che decreterà il film vincitore.