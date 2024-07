Fognini-Tseng in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Umago 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Fabiosfiderà Chun-hsinnel secondo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città croata. Prosegue l’ottimo momento di forma del tennista ligure, che dopo la positiva stagione su erba e i quarti raggiunti a Gstaad, ha debuttato con un successo aha battuto comodamente Van Assche e ora ha una ghiotta occasione poiché invece di Holger Rune, costretto al ritiro per un problema al polso, troverà il lucky loser. Il giovane taiwanese non è sicuramente un avversario da salutare, ma Fabio ha molta più esperienza e potrà senz’altro giocarsi le proprie carte. Non a caso partirà favorito secondo i bookies. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo mercoledì 24 luglio come terzo match sulla Studenac Arena non prima delle ore 19:30.