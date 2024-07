Etna | sospesi i voli su Catania traffico aereo spostato a Palermo VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 23 luglio 2024) AGI - A causa dello stop deiall'aeroperto diper l'eruzione dell'e la conseguente emissione di cenere, diversi aerei in arrivo sono stati dirottati sul "Falcone Borsellino" di. Lo rende noto la Gesap, società di gestione dello scalo del capoluogo siciliano. A causa dell'attività eruttiva e dell'emissione di cenere dall', è stata predisposta la sospensione delle operazioni di volo. "Seguiranno aggiornamenti sulla riapertura della pista", rende noto la Sac, società di gestione dell'aeroporto di Fontanarossa. Resta, cosi', "rosso" il livello di allerta Vona per l'aviazione, in ragione della nuova attività vulcanica. In cima l'Osservario etneo dell'Ingv ha registrato una fontana di lava con forte emissione di cenere in corso. L'altezza della nube vulcanica é di circa 8 chilometri. La nube di cenere si sposta verso sud-sud-est.