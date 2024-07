Estra Valerio secondo assistente Della Rosa è il vice di Calabria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Beppee Pistoia è la storia di un legame che non si è mai dissolto. Negli anni novanta,, arrivò a Pistoia per vestire la maglia dell’Olimpia Basket, successivamente, sempre da giocatore, con i colori del Pistoia Basket. Adesso, torna per sedere sulla panchina biancorossa comedi Dantecon un accordo biennale. Nato a Udine l’8 gennaio 1965, Giuseppe – per tutti "Beppe"ha avuto una buona carriera da giocatore debuttando in Serie A con la magliasua città per poi trasferirsi, all’inizio degli anni Novanta, a Pistoia dove ha difeso i colori biancoazzurri dell’Olimpia e, da qui, non se ne è più andato. Ad inizio anni Duemila ha giocato anche col Pistoia Basket 2000, essendo fra i protagonististagione di B2 culminata con la promozione in B d’Eccellenza.