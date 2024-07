Entrano nel vivo i lavori al parcheggio della stazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Conclusi iai "sottoservizi" nel cantiere delin via XXIV Maggio, ora si procede con la posa dei cordoli stradali e dei sostegni per l’impianto di illuminazione pubblica. Questo intervento, iniziato il 10 giugno, fa parte del progetto "Città Spugna" realizzato dal Gruppo Cap. La riqualificazione dell’area mira a ridurre la superficie impermeabile, ottimizzare la funzionalità e migliorare la qualità paesaggistica e ambientale. Itermineranno a fine estate. Nel frattempo, sono stati rimossi i divieti di sosta e i limiti di disco orario in alcune aree vicine per permettere alle persone di trovare parcheggi alternativi nelle vicinanze. In particolare, si potrà parcheggiare in via Zara, via Gorizia e via Pola, mentre i parcheggi di via Rosselli, via Garibaldi e via Redipuglia saranno disponibili senza limiti di disco orario.