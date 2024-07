Eminem re delle classifiche con The Death of Slim Shady

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 luglio 2024) Milano, 23 lug. (askanews) – 25 anni dopo l’iconico “TheLP”, il nuovo album di“Theof(Coup de Grâce)” debutta direttamente al 1° posto della popolare classifica americana degli album Billboard 200. Si tratta della 11esima numero 1 dell’artista nella medesima classifica ed è il debutto più alto negli USA per un disco rap quest’anno.ha fatto una sorprendente apparizione a Londra durante un evento promozionale lo scorso 18 luglio assieme ai vecchi collaboratori e mentori Snoop Dogg e Dr Dre. “Theofè un concept album, dunque, se ascoltate le tracce non nell’ordine in cui sono state pensate, potreste non capire il tutto.” – ha raccontato