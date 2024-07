Da Crt ampio mandato alla presidente per dialogo con il Mef

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Il consiglio di amministrazione e il consiglio di indirizzo della Fondazione Crt hanno datoAnna Maria Poggi "in vista delle probabili interlocuzioni che ci saranno con il Mef", ma anche per avviare subito un'attività di revisione e miglioramento della governance. Il ministero ha annunciato infatti nei giorni scorsi rigide prescrizioni da applicare per evitare il commissariamento dell'ente. Il cda ha anche designato Maria Cristina Zoppopresidenza di Ream: si tratta per la prima volta di una nomina esterna al consiglio Crt. Sono stati inoltre deliberati investimenti per 5 milioni di euro destinati al territorio per università, inclusione e cultura. Salgono così a 26 milioni gli stanziamenti deliberati negli ultimi tre cda. Ingenti risorse andranno a sostenere la ricerca: 839.