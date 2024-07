Concorso ministero Istruzione 1 435 posti di lavoro a tempo indeterminato

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 23 luglio 2024) Chi è alla ricerca di un impiego, verifica costantemente la presenza di nuove proposte. Quando però si tratta di incarichi nell’ambito della Pubblica amministrazione, il grado d’attenzione è ben più elevato. Nello specifico, è stato indetto un nuovo bando dida parte deldell’. Si mira ad assumere 1.435 nuovi soggetti. Il compito sarà quello di ricoprire il ruolo di assistenti amministrativi facenti funzione DSGA. Bando diluglio 2024, i dettagli È bene precisare come non siano previste delle prove per questo bando di, che è stato indetto su base regionale. Chiunque fosse interessato, però, avrà modo di presentare la propria domanda in riferimento a una singola Regione (in cui il bando risulti aperto). Non è prevista alcuna limitazione sul fronte della residenza ma, ovviamente, non potranno esserci ripensamenti e/o modifiche.