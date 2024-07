Centro sociale festa per l’inizio dei lavori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Calderara avrà un nuovo, ricreativo e culturale. Sorgerà nella frazione di Lippo, in via Papa Giovanni XXIII, e icominceranno con la posa della prima pietra giovedì 25 luglio, dopodomani. Lo comunica l’amministrazione comunale precisando che, a partire dalle 9, ci sarà il taglio del nastro e la "colazione in cantiere", un buffet offerto ai cittadini che vorranno intervenire. Saranno presenti la giunta comunale, guidata dal sindaco Giampiero Falzone, e i referenti del progetto. "Questo intervento è l’ultimo ma non certo per importanza - dice Falzone - di un piano urbanistico generale nella frazione di Lippo con una specifica strategia che va oltre la semplice costruzione di un insediamento produttivo.