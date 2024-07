Auto più vendute in Europa da gennaio a giugno Classifica

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di martedì 23 luglio 2024) Quali sono lepiù commercializzate in? E soprattutto queste non elettriche o termiche? In un mondo a quattro ruote dove c’è molta indecisione, vi mostriamo ladei 25 modelli più venduti nel Vecchio Continente. Vedrete dei dati in controtendenza con il mercato italiano. Da noi spicca la Fiat Panda che inpoi troviamo solo al 19esimo posto. La Dacia Sandero guida la, con una crescita del 16% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno. Gli esemplati commercializzati sono oltre 143 mila. Seconda si piazza la Volkswagen Golf, in netta ascesa rispetto al 2023, merito dei migliori tempi di consegna. Terza piazza per la Renault Clio. Medaglia di legno per la Volkswagen T-Roc. Nella top ten spiccano la Skoda Octavia e la Tesla Model Y. Tra l’altro quest’ultima è la prima elettrica in graduatoria.