Usa | Boccia Pd ‘da Biden atto per il bene del suo Paese’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug (Adnkronos) – ?La scelta del presidentenon era undovuto, ma è stata unvoluto. Unper ildel suo paese che il presidente ha sinora diretto in modo esemplare e anche per ildella comunità internazionale che non può non guardare alla democrazia americana con grande attenzione. Joeha mostrato l’identità dello statista pronto a fare un passo indietro per ildel suo Paese”. Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco.“L’Italia e la stessa Europa democratica non possono non manifestare l’apprezzamento per la presidenza, non ancora conclusa, in un momento storico di straordinarie crisi e difficoltà. La grande democrazia americana sicuramente riuscirà a resistere alle ondate di sovranismo e isolazionismo che mortificano lo stesso popolo americano, una guida per la libertà dell’Occidente -prosegue-.