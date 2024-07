Usa 2024 con Biden fuori la partita si riapre Trump chiede i danni e non ha tutti i torti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Donaldai democratici e a. È stato frodato, dice, perché gli hanno fatto credere che avrebbe avuto come avversario un vecchio rimbambito e lui aveva preparato tattica e spot della sua campagna in quell’ottica. E, invece, adesso scopre che avrà un rivale diverso, che neppure si sa ancora chi sia, e dovrà cambiare tattica e spot: un danno anche economico notevole; e un azzardo politico. Perché quella che pareva una vittoria ormai acquisita diventa unaaperta. E lui che s’era abituato a ironizzare sulle fragilità del rivale si ritrova ad essere, indipendentemente dalla scelta democratica, il vecchio del lotto, cioè il più anziano candidato di un grande partito mai in corsa per la Casa Bianca – e, se eletto, il più anziano presidente a entrare alla Casa Bianca.