Ucciso a 28 anni con una coltellata l’omicidio dopo una lite a Spoleto L’assassino è un amico | arrestato

(Di lunedì 22 luglio 2024)(Perugia), 22 luglio 2024 – Accoltellato in strada da un conoscente, fugge, chiede aiuto, ma muoreessere stato soccorso dai sanitari del 118.è avvenuto sabato sera, a, poco prima delle 21. A perdere la vita Stefano Bartoli, 28, disoccupato spoletino, noto alle forze dell’ordine, colpito all’addome con un coltello da cucina. I fatti si sono verificati in via II Giugno, nel quartiere Casette: il ragazzo ferito ha tentato di fuggire dal suo aggressore e, insanguinato, ha chiesto aiuto a una donna. Sul posto, insieme all’ambulanza, sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di. La corsa in ospedale a poco è servita perché il 28enne, già in gravissime condizioni, è deceduto.