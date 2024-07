Spider-Man 4 | Kevin Feige conferma che Jon Watts non tornerà alla regia del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 22 luglio 2024)-Man 4:che JonnondelJonera noto solo per aver diretto Clown e Cop Car quando i Marvel Studios e la Sony Pictures lo hanno assunto per dirigere-Man: Homecoming. Comprensibilmente, molti fan avevano delle riserve riguardo a un altro regista “indie” che lavorasse al franchise, in particolare dopo che Marc Webb aveva avuto difficoltà con il franchise di The Amazing-Man. Fortunatamente, il regista ha superato le aspettative e ha realizzato tre grandi successi commerciali e di critica, ma sembra proprio che-Man 4 non sarà parte del suo futuro. Dopo aver portato a termine con successo-Man: No Way Home nel 2021 (impresa non facile viste le dimensioni del progetto e la pandemia),avrebbe dovuto iniziare a lavorare al reboot di The Fantastic Four dei Marvel Studios.