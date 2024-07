Sottile con Virtus Lucca L’azzurro in gara a Parigi con Tamberi

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 22 luglio 2024)Stefanocon la maglia dellain partenza per le Olimpiadi didove sarà protagonista sulla pedana del salto in alto con il campione olimpico, mondiale ed europeo Gianmarco, capitano della spedizione azzurra Stefano, campione italiano 2024 con la misura di 2.30, gareggerà per laalla finale Argento del campionato di società assoluto su pista 2024 in programma a Camerino il 21 e 22 settembre. Il campione italiano assoluto di salto in alto in carica vestirà la maglia biancoceleste in occasione dell’importante appuntamento della finale Argento in seguito alla definizione dell’accordo che lo legherà alla società del presidente Caturegli con la formula del prestito giornaliero.