Quanto tempo ci vorrà per il ritorno alla normalità?

(Di lunedì 22 luglio 2024) Aeroporti e stazioni in tilt, strumenti di pagamento digitale che non funzionavano, aziende alle prese con una marea di schermi blu. Un caos totale provocato da un bug all’interno di un aggiornamento del software Falcon Sensor – per la sicurezza informatica – sviluppato dall’azienda texana CrowdStrike. Una fche ha provocato problemi a cascata, rendendo inaccessibili moltissimi pc (anche se la percentuale sul totale dei dispositivi Microsoft -Windows è solo dell’1%) utilizzati per tantissime operazioni quotidiane da parte di piccole, medie, grandi e grandissime aziende. LEGGI ANCHE > C’è un problema politico se solo l’1% dei device Windows è stato in grado di paralizzare il pianeta Secondo una nota ufficiale diramata da Microsoft, 8,5 milioni di pc Windows sono stati “toccati” da questo problema.