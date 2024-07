Pallanuoto Olimpiadi Parigi 2024 | il girone dell’Italia ai raggi X Tutte le avversarie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Inizia domenica 28 luglio il cammino del Settebello alledi. La Nazionale italiana dimaschile allenata da Sandro Campagna punta in alto per l’appuntamento a Cinque Cerchi, ma c’è da partire subito bene, visto che il raggruppamento azzurro non sarà assolutamente semplice.di ferro per Di Fulvio e compagni, che sono stati sorteggiati nel gruppo A. Ricordiamo che accedono ai quarti di finale le prime quattro di ogni(sono due da sei squadre), ma è fondamentale ovviamente il piazzamento per evitare uno scontro diretto già durissimo. Il primo posto il Settebello se lo giocherà con la Croazia in quello che è il remake della finale dei Mondiali di Doha, vinta dai croati ai rigori. Dal portierone Bijac passando per Loncar, Kharkov, Fatovic e Jokic, ricca di stelle, che hanno militato anche nella nostra A1, la squadra croata.